Aktien New York Ausblick: Rally der Tech-Werte geht weiter - Nvidia treibt an

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Börsen dürften zum Handelsstart am Dienstag erst einmal auseinanderdriften. Während die Standardwerte wohl etwas unter der anhaltenden Rest-Unsicherheit rund um den Schuldenstreit leiden dürften, sollten die Technologieaktien an ihre Rally vom Freitag anknüpfen und weiter deutlich zulegen. Am Montag war am US-Aktienmarkt wegen eines Feiertages nicht gehandelt worden.