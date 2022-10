Aktien New York Ausblick: Schwache Amazon-Zahlen ziehen Tech-Werte abwärts

NEW YORK (dpa-AFX) -Schwache Geschäftszahlen und ein eingetrübter Ausblick von Amazon lasten am Freitag auf der US-Techbörse Nasdaq. Dagegen fielen die Kennziffern anderer Technologiekonzerne wie Apple weitaus besser aus. Der Nasdaq 100 wird am Freitag vom Broker IG dennoch rund 0,9 Prozent im Minus erwartet.