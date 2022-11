Aktien New York Ausblick: Signale nachlassenden Inflationsdrucks treiben an

NEW YORK (dpa-AFX) -Weitere Signale eines tendenziell nachlassenden Inflationsdrucks in den USA dürften der Wall Street am Dienstag Rückenwind bescheren. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor der Startglocke 1,4 Prozent höher auf 34 000 Punkte. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 wurde 3,2 Prozent im Plus erwartet bei 12 071.