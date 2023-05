Aktien New York Ausblick: Stabiler Wochenstart - PacWest in Erholunsrally

NEW YORK (dpa-AFX) -Nach der starken Erholung im Anschluss an den US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag lassen es die Anleger in den USA zum Wochenstart ruhiger angehen. Mit den Inflationsdaten am Mittwoch steht bereits das nächste Highlight bevor, nachdem in der Vorwoche auch die Leitzinserhöhung der Fed erfolgt war.