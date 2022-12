 Aktien New York Ausblick: Stabilisiert erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Aktienmärkte dürften nach den klaren Vortagesverlusten am Dienstag zur Eröffnung keine großen Sprünge machen. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,1 Prozent höher auf 32 786 Punkte und den technologielastigen Nasdaq 100 rund 0,3 Prozent im Minus auf 11 050 Zähler.

NEW YORK Der Handel dürfte in ruhigen Bahnen verlaufen, wobei die Anleger vor allem auf die weitere Entwicklung der Energiepreise und die geopolitischen Entwicklungen in der Welt achteten, hieß es. Die Veröffentlichung der Wohnungsbaubeginne und -genehmigungen fiel uneinheitlich aus und hatte vorbörslich nur wenig Einfluss auf die Indizes. Im frühen Handel folgt noch die Bekanntgabe des US-Verbrauchervertrauens für Dezember.

Aus Unternehmenssicht ist die Nachrichtenlage weiterhin recht ruhig. Der Markennahrungsmittelhersteller General Mills meldete einen Gewinn für das zweite Geschäftsquartal, der im Vergleich zum Vorjahr um 1 Prozent gestiegen ist. Den Anlegern war dies offenbar nicht gut genug, denn die Aktie fiel vorbörslich um 2,5 Prozent.

Die Papiere von Raytheon Technologies gewannen vorbörslich 0,9 Prozent. Der US-Rüstungskonzern verkauft seine deutsche Tochter Anschütz. Die Kieler DMB Dr. Dieter Murmann Beteiligungsgesellschaft mbH hat mit Raytheon eine Vereinbarung unterzeichnet, wonach sie die Raytheon Anschütz GmbH inklusive Tochtergesellschaften und Niederlassungen erwerben wird.

Die Anteilsscheine von 3M legten vorbörslich um 0,4 Prozent zu. Der Mischkonzern will die Herstellung von Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) einstellen. Man arbeite daran, die Verwendung von PFAS im gesamten Produktportfolio bis Ende 2025 zu beenden, heiß es. Im Zuge des Ausstiegs rechnet 3M mit Kosten vor Steuern von insgesamt bis zu 2,3 Milliarden US-Dollar.