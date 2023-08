 Aktien New York Ausblick: Tech-Werte legen weiter zu

NEW YORK (dpa-AFX) -An den US-Börsen dürften die Technologieaktien am Dienstag zunächst an ihre deutlichen Vortagesgewinne anknüpfen und weiter steigen. Die jüngsten Konjunkturdaten hätten die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft unterstrichen und so die Annahme einer sanften Landung der Konjunktur gestützt, kommentierte Sophie Lund-Yates, Aktienanalystin beim Vermögensverwalter Hargreaves Landsdown. Dies schaffe ein Umfeld, in dem Technologie-Aktien besser gedeihen können, und dieser allgemeine Optimismus breite sich auf den globalen Märkten aus.

NEW YORK Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt taxiert der Broker IG den Tech-Index Nasdaq 100 0,81 Prozent im Plus bei 15 057 Punkten. Der Dow Jones Industrial wird 0,31 Prozent höher erwartet. Unter den Einzelwerten richtet sich der Fokus auf Microsoft . Der Software-Konzern unternimmt einen neuen Anlauf, die Übernahme des Videospiele-Riesen Activision Blizzard bei britischen Wettbewerbshütern durchzubekommen. Zu dem neuen Plan gehört es, die Cloud-Gamingrechte für 15 Jahre an den Spielekonzern Ubisoft abzutreten. Im vorbörslichen US-Handel stagnierten die Aktien von Microsoft, während die von Activision um ein Prozent stiegen. In Paris kletterten die Anteilsscheine von Ubisoft zuletzt um fast neun Prozent in die Höhe. Die Anteilsscheine von Baidu zogen vorbörslich um gut vier Prozent an. Der in New York gelistete, chinesische Suchmaschinenbetreiber hatte seinen Umsatz im abgelaufenen Quartal überraschend stark gesteigert. Das Unternehmen gehört zu den größten Internetunternehmen Chinas, die wieder auf Wachstumskurs sind, nachdem die Regierung in Peking ihren Einfluss auf den Privatsektor gelockert hatte, um die stockende Wirtschaft anzukurbeln. Im Fokus bleibt auch der Chipkonzern Nvidia , dessen Aktien sich tags zuvor deutlich erholt hatten. Das Unternehmen profitiert vom KI-Boom. Die am Mittwoch nachbörslich erwarteten Quartalszahlen müssen dann zeigen, ob die zuletzt rasant gestiegenen Erwartungen gerechtfertigt sind.