Aktien New York Ausblick: US-Börsen wenig verändert erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) -Nach einem starken Wochenauftakt und moderaten Verlusten zur Wochenmitte werden die US-Börsen am Donnerstag nur wenig verändert erwartet. Die ersten Konjunkturdaten des Tages fielen gemischt aus. Zudem erreichte den Markt die Mitteilung, dass in Großbritannien die Premierministerin, Liz Truss, zurückgetreten ist. Letzteres dürften die Märkte weltweit "sicherlich wohlwollend, aber zugleich kritisch beobachten", wie Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners konstatierte.