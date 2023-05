Aktien New York Ausblick: Verluste - Inflationsdaten werfen Schatten voraus

NEW YORK (dpa-AFX) -Nach recht stabilem Wochenstart zeichnen sich am Dienstag am US-Aktienmarkt Verluste ab. Der Broker IG taxiert den Leitindex Dow Jones Industrial rund anderthalb Stunden vor Handelsbeginn 0,4 Prozent tiefer auf 33 483 Punkte.