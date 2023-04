Aktien New York Ausblick: Verluste vor allem bei Tech-Werten - Inflationssorgen

NEW YORK (dpa-AFX) -Angesichts anhaltender Inflationssorgen dürften die US-Börsen am Mittwoch mit Verlusten in den Handel starten. Als Belastung hinzu kamen einige enttäuschende Geschäftszahlen von Unternehmen.