Aktien New York Ausblick: Weiter bergab - Zins- und Konjunktursorgen

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Enttäuschung über die künftige US-Geldpolitik dürfte die New Yorker Aktienmärkte auch noch am Freitag etwas belasten. Die Aussichten auf weitere Kursgewinne zum Jahresende hin schwänden, nachdem die großen Notenbanken die Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen enttäuscht hätten, kommentierte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda.