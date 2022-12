Aktien New York Ausblick: Zurückhaltung vor Fed nach enttäuschendem Vortag

NEW YORK (dpa-AFX) -Die anfängliche Begeisterung über moderatere US-Inflationsdaten war tags zuvor schnell verflogen. Am Mittwoch sieht es nun ganz danach aus, als ob die Käufer vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Abend auch nicht zurückkommen werden.