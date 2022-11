Aktien New York: Aussagen von Powell geben etwas Anschub

NEW YORK (dpa-AFX) -Etwas Rückenwind haben Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell den US-Aktien am Mittwoch verliehen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 0,63 Prozent auf 34 066,23 Zähler. Powell hatte unter anderem in Aussicht gestellt, dass im Dezember die Zeit für moderatere Zinserhöhungen gekommen sein könnte. Zuvor hatte die Fed die Zinsen wiederholt kräftig um jeweils 0,75 Prozentpunkte erhöht. Kurz vor dem Statement von Powell hatte der Dow noch im Minus gelegen.