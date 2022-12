Aktien New York: Corona-Lockerung in China hilft Standardwerten - Nasdaq tiefer

NEW YORK (dpa-AFX) -Weitere Corona-Lockerungen in China haben am Dienstag nach Weihnachten am New Yorker Aktienmarkt ein gemischtes Bild hinterlassen. Die Ankündigung der chinesischen Regierung, die Quarantänepflicht für Reisende in das Land zu beenden, war vor allem den Kursen von Technologiewerten keine Stütze. Denn die damit einhergehenden besseren Wirtschaftsaussichten ließen die Sorgen vor einer hohen Inflation wieder größer werden und die Renditen am Anleihemarkt steigen, worunter die zinssensiblen Aktien von Technologiefirmen für gewöhnlich leiden.