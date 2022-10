 Aktien New York: Dow geht nach zwei starken Börsentagen die Luft aus

NEW YORK (dpa-AFX) -Nach zwei starken Börsentagen hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag die Erholung zunächst nicht fortgesetzt. Im frühen New Yorker Handel verlor der Index 0,10 Prozent auf 31 468,92 Punkte. Am Freitag und Montag hatte er um insgesamt knapp vier Prozent zugelegt und war auf den höchsten Stand seit Mitte September geklettert.

NEW YORK Etwas besser schlugen sich andere große Auswahlindizes wie der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 . Ersterer legte um 0,33 Prozent auf 3809,73 Zähler zu und Letzterer stieg noch etwas stärker um 0,64 Prozent auf 11 503,46 Punkte.

