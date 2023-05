Aktien New York: Dow gibt wieder nach - Tech-Werte bauen Gewinne aus

NEW YORK (dpa-AFX) -Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag seinen kräftigen Gewinnen zur Wochenmitte Tribut gezollt und ein wenig nachgegeben. Technologiewerte aber legten etwas weiter zu. Insgesamt herrscht immer noch Zuversicht, dass der politische Streit um die Schuldenobergrenze in der weltgrößten Volkswirtschaft rechtzeitig beigelegt wird.