Aktien New York: Dow im impulsarmen Handel fast unverändert - Nasdaq im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) -Nach einer insgesamt starken Vorwoche ist der frühe Handel an den US-Börsen am Montag in ruhigen Bahnen verlaufen. Die wichtigsten drei Indizes zeigten sich war uneinheitlich, aber allesamt nicht weit entfernt von ihren Schlussständen vom Freitag.