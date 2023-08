 Aktien New York: Dow kaum verändert - Nasdaq-Börsen auf Erholungskurs

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Börsen sind am Montag mit unterschiedlicher Tendenz in den Handel gestartet. Während der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial kaum vom Fleck kam, setzte an den technologielastigen Nasdaq-Börsen eine Erholung ein. Sie hatten allerdings auch seit Anfang des Monats deutlich stärker verloren als die Standardwerte-Indizes.

NEW YORK Robuste US-Konjunkturdaten und ein Protokoll der US-Notenbank Fed, dass alle Optionen für künftige geldpolitische Maßnahmen offen ließ, hatten zuletzt Befürchtungen über weitere Leitzinsanhebungen verstärkt. Technologiewerte gelten als besonders empfindlich, was steigende Zinsen betrifft. Auf die Stimmung an den Börsen weltweit drücken zudem auch schwache Wirtschaftsdaten aus China, der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft. Der Dow gab im frühen Handel zuletzt um 0,09 Prozent auf 34 470,98 Punkte nach. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,45 Prozent auf 4389,31 Zähler nach oben. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 gewann 1,22 Prozent auf 14 874,34 Punkte. Er hatte seit Monatsbeginn rund sechs Prozent eingebüßt, während es für den Dow nur um drei Prozent abwärts gegangen war. "Die Wachstumslokomotive China hat die Fahrt verlangsamt und die Sorge darüber, dass dies auch ein Bremsklotz für die Weltkonjunktur sein könnte, ist groß", schrieb Christian Henke vom Handelshaus IG. Zudem gelte eine Zinspause in den USA nicht mehr als sichere Sache. Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik in den USA könnte es Ende der Woche geben, wenn in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming das alljährliche Notenbanker-Treffen stattfindet. Auch vom Chef der Federal Reserve, Jerome Powell, wird eine Rede erwartet.