Aktien New York: Dow klettert ins Plus - Nasdaq-Börsen verharren im Minus

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Richtungssuche an den US-Börsen geht weiter. Dabei gelang dem Wall-Street-Index Dow Jones Industrial dank deutlicher Gewinne bei US-Banken am Dienstag jedoch der Dreh ins Plus. Er knüpfte damit wieder an seine Erholung der vergangenen Handelstage an. Die überwiegend mit Technologie-Aktien gespickten Nasdaq-Indizes schwächelten indes weiter.