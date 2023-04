Aktien New York: Dow schwächelt - Microsoft hilft der Nasdaq auf die Sprünge

NEW YORK (dpa-AFX) -Überraschend starke Quartalszahlen von Microsoft haben am Mittwoch für gute Stimmung an der technologielastigen Nasdaq-Börse gesorgt. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gab dagegen leicht nach, und auch allgemein blieb die Stimmung unter Standardwerten eher verhalten. Das war nicht zuletzt den tags zuvor wieder aufgeflammten Sorgen rund um den US-Bankensektor geschuldet.