Aktien New York: Dow schwächer nach Feiertag - Nasdaq 100 dreht ins Plus

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Börsen haben nach einer Feiertagspause am Mittwoch zunächst keine gemeinsame Richtung gefunden. Wenige Stunden vor Veröffentlichung des Protokolls zur letzten US-Notenbanksitzung taten sich die Anleger am Mittwoch mit einer klaren Positionierung schwer. Neue Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Kurse.