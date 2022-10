 Aktien New York: Dow steigt auf höchsten Stand seit Mitte September

NEW YORK (dpa-AFX) -An den US-Börsen ist es zum Auftakt der neuen Woche weiter aufwärts gegangen. Am Montag stieg der Dow Jones Industrial um 1,12 Prozent auf 31 430,07 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Mitte September. Er knüpfte an die deutlichen Gewinne vom Freitag an. Vom Jahrestief Mitte dieses Monats hat sich der Dow mittlerweile um fast zehn Prozent erholt. Schwache Daten zur Stimmung in den US-Unternehmen im Oktober lasteten nicht auf der Stimmung der Anleger.

NEW YORK Der marktbreite S&P 500 gewann 0,85 Prozent auf 3784,72 Zähler. Der von Technologietiteln dominierte Nasdaq 100 legte nach anfänglichen Verlusten zuletzt um 0,4 Prozent auf 11 360,49 Punkte zu. "Die Aktienmärkte konnten sich zuletzt trotzt steigender Zinsen von ihren Jahrestiefs erholen", schrieb die Investmentbank Berenberg. Erstens sei die Saison der Quartalsberichte der Unternehmen besser angelaufen als von den Pessimisten erwartet. Zweitens sei die Stimmung an den Märkten schon "extrem negativ". Und schließlich beginne bald die Phase der Aktienrückkäufe der Unternehmen. Die Aktien des US-Elektroautobauers Tesla fielen um 3,5 Prozent, nachdem dieser einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge die Preise in China um rund fünf Prozent gesenkt hatte. Damit würden frühere Preiserhöhungen teilweise wieder rückgängig gemacht, heißt es weiter. Tesla habe in China mit einer wachsenden Konkurrenz durch heimische Hersteller wie BYD zu kämpfen. Die Aktien von Meta, zu der unter anderen die Netzwerke Facebook und Instagram gehören, verloren ein Prozent ein. Die Investmentbank Bank of America hatte die Aktien auf "Neutral" abgestuft. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Die Papiere von AT&T gewannen dagegen zwei Prozent nach einer Kaufempfehlung des Investmenthauses Raymond James. Die Aussichten für den Telekomkonzern seien besser als die des Kontrahenten Verizon , argumentierten die Analysten. Herbe Kurseinbrüche erlebten die Aktien chinesischer, in den USA gelisteter Internet-Unternehmen. So sackten die Kurse von Netease, Pinduoduo, Baidu und JD.com um 12 bis 26 Prozent ab. Alle vier Papiere sind im Nasdaq 100 enthalten. Analyst Lester Davids von Unum Capital sprach die Befürchtung aus, dass angesichts der zunehmenden Machtfülle des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping den großen Internet-Unternehmen des Landes eine verstärkte Regulierung droht. Schon an Chinas Börsen waren die Kurse von Tech- und Internetkonzernen eingebrochen.