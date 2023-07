 Aktien New York: Dow steigt weiter - Nasdaq belastet von Netflix und Tesla

NEW YORK (dpa-AFX) -Solide Quartalsberichte und Prognosen der Dow-Konzerne Johnson & Johnson , IBM und The Travelers haben den US-Leitindex am Donnerstag weiter nach oben getrieben. Die Aktien der drei Unternehmen führten die Gewinner im Dow an. Der US-Leitindex kletterte im frühen Handel um 0,61 Prozent auf 35 276 Punkte und erreichte einen weiteren Höchststand seit April vergangenen Jahres.

NEW YORK Anders an der technologielastigen Börse Nasdaq, wo die Aktien von Netflix nach einer enttäuschenden Umsatzprognose unter Druck gerieten. Tesla -Aktien wurden ebenfalls verkauft, nachdem Chef Elon Musk vor einer weiter sinkenden Profitabilität des E-Autobauers gewarnt hatte. Der Auswahlindex Nasdaq 100 gab um 0,51 Prozent auf 15 745 Zähler nach. Der marktbreite S&P 500 lag mit 0,1 Prozent im Minus bei 4561 Zählern.