Aktien New York: Dow und Nasdaq leicht im Plus - Enge Handelsspannen

NEW YORK (dpa-AFX) -Nach ihrem starken Lauf seit Mitte Oktober ist die Rally an den US-Börsen seit fast einer Woche ins Stocken geraten. Zwar drehten die wichtigsten Indizes am Donnerstag im Verlauf mehrheitlich ins Plus, blieben aber innerhalb ihrer recht begrenzten Handelsspannen der vergangenen Tage.