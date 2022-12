 Aktien New York: Erholungsversuch der US-Börsen

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Wall Street unternimmt am Donnerstag nach dem von Zinssorgen getriebenen Rückschlag einen Erholungsversuch. Im frühen Handel stieg der am Vortag bereits stabilisierte Dow Jones Industrial um 0,73 Prozent auf 33 844,37 Punkte, nachdem der Leitindex seit Ende November fast drei Prozent eingebüßt hatte. Der marktbreite S&P 500 legte 0,75 Prozent auf 3963,62 Zähler zu.

NEW YORK Den Technologiewerten an der Nasdaq, die am Vortag etwas klarer nachgegeben hatten, gelang auch eine Erholung: Der von dieser Branche geprägte Nasdaq 100 schaffte es nach schwächerem Start zuletzt auch mit 0,83 Prozent ins Plus auf 11 592,26 Punkte. Laut dem Marktbeobachter Andreas Lipkow belebten an der Nasdaq einige Quartalszahlen wie etwa vom Telekom-Ausrüster Ciena das zuletzt stark gesunkene Interesse der Anleger. Die Anleger warteten nun auf die Bekanntgabe der US-Erzeugerpreise am Freitag. Es gehe darum zu sehen, wie wirksam die zuletzt restriktive Geldpolitik der US-Notenbank zur Eindämmung der Inflation sei und ob sie in naher Zukunft gelockert werden könnte, hieß es. Arbeitsmarktsignale hatten kaum Einfluss auf die Indizes: Der Anstieg der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erfüllte exakt die Erwartungen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden.