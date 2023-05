Aktien New York: Etwas höher - Schuldenobergrenze im Fokus

NEW YORK (dpa-AFX) -Nach einem trägen Wochenverlauf sind am Freitag die US-Börsen moderat höher gestartet. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte in den ersten Minuten um 0,23 Prozent zu auf 33 387,11 Punkte. Im Wochenverlauf hat er bis dato bei geringen Schwankungen rund 0,9 Prozent eingebüßt.