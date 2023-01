Aktien New York: Gewinne - Netflix und Alphabet stützen Tech-Werte

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Aktienmärkte haben am Freitag Boden gutgemacht. Dabei profitierten vor allem die Technologietitel an der Nasdaq von unerwartet guten Quartalszahlen von Netflix . Aktuelle Daten vom US-Immobilienmarkt zeigten kaum Wirkung. Die Verkäufe bestehender Häuser sanken im Dezember weniger stark als erwartet.