Aktien New York: Gewinnmitnahmen zum Ende eines außergewöhnlich starken Oktobers

NEW YORK (dpa-AFX) -Zu Beginn der Woche mit der US-Zinsentscheidung haben die Anleger am US-Aktienmarkt Gewinne eingestrichen. Der Dow Jones Industrial zollte seiner Oktober-Rally am Montag Tribut und gab zwei Stunden vor dem Börsenschluss um 0,17 Prozent auf 32 805,94 Punkte nach. Mit einem Zuwachs von derzeit mehr als 14 Prozent steht der US-Leitindex wohl vor dem stärksten Oktober seiner Geschichte.