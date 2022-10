Aktien New York: Gute Unternehmenszahlen tragen weiter schwungvolle Erholung

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Börsen haben ihre schwungvolle Erholung am Dienstag dank weiterer guter Unternehmenszahlen fortgesetzt. Wirtschaftssorgen traten nach durchwachsenen Konjunkturdaten in den Hintergrund. Nach einem Kursplus von über zwei Prozent notierte der Leitindex Dow Jones Industrial zuletzt 1,23 Prozent höher bei 30 557,62 Punkten. Der marktbreite S&P 500 legte noch um 1,25 Prozent auf 3723,94 Punkte zu und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 behauptete einen Kursanstieg um 0,92 Prozent auf 11 164,65 Zähler.