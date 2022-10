Aktien New York: Indizes drehen ins Minus - Renditenanstieg stoppt Erholung

NEW YORK (dpa-AFX) -Die deutliche Kurserholung an den US-Börsen ist am Donnerstag im Handelsverlauf wieder verpufft. Der Leitindex Dow Jones Industrial drehte ins Minus und verlor zuletzt 0,35 Prozent auf 30 317,53 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,86 Prozent auf 3663,47 Punkte bergab und der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,64 Prozent auf 11 032,43 Punkte.