 Aktien New York: Indizes starten Erholungsversuch nach jüngsten Verlusten

NEW YORK (dpa-AFX) -Eine Entspannung am US-Anleihemarkt hat im frühen Handel am Mittwoch zunächst für eine Erholung an der Wall Street gesorgt. Der Leitindex Dow Jones Industrial stoppte seine jüngste Talfahrt und auch andere wichtige Börsenbarometer legten zu.

NEW YORK Der Dow stieg zuletzt um 0,79 Prozent auf 29 363,93 Punkte, nachdem er am Vortag noch zwischenzeitlich auf den niedrigsten Stand seit November 2020 gefallen war. Der marktbreite S&P 500 zog um 0,82 Prozent auf 3677,14 Zähler an. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,54 Prozent auf 11 332,08 Punkte nach oben. Die jüngsten Kursverluste resultierten aus der Furcht der Anleger vor deutlichen Zinserhöhungen der Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation. Diese Sorgen spiegelte zuletzt der markante Renditeauftrieb am Anleihenmarkt wider. Nun jedoch kam es dort erst einmal zu einer Gegenbewegung: Die Renditen fielen und die Kurse stiegen wieder. Dies beruhigte die Anleger an der Wall Street. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

