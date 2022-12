Aktien New York: Indizes weiten heftige Verluste wegen US-Geldpolitik noch aus

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Börsen haben am Donnerstag ihre heftigen Verluste angesichts einer überraschend restriktiven künftigen Geldpolitik noch ausgeweitet. Zuletzt stand für den Dow Jones Industrial ein sattes Minus von 2,62 Prozent auf 33 075,94 Punkte zu Buche. Damit verschärfte sich beim schon tags zuvor schwachen New Yorker Leitindex die Abwärtsdynamik. Er rutschte zudem auf den tiefsten Stand seit rund fünf Wochen ab.