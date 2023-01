Aktien New York: Inflationsdaten fallen als Kurstreiber aus

NEW YORK (dpa-AFX) -Die seit Tagen mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen sind am Donnerstag an der Wall Street als Kurstreiber für eine Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung ausgefallen. Die Verbraucherpreise deckten sich im Dezember mit den Erwartungen und bewegten die US-Börsen im frühen Handel kaum. Es überwogen leichte Abgaben, der Dow Jones Industrial lag im frühen Handel mit 0,08 Prozent moderat im Minus bei 33 944 Punkten.