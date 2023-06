 Aktien New York: Inflationsdaten stützen vor Fed-Zinsentscheid

NEW YORK (dpa-AFX) -Positiv aufgenommene Inflationsdaten haben die Aktienkurse an den US-Börsen am Dienstag gestützt. Nach dem freundlichen Wochenauftakt und vor dem am Mittwoch anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed wollten sich die Anleger aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.

NEW YORK Der Leitindex Dow Jones Industrial legte in der ersten Handelsstunde um 0,24 Prozent auf 34 146,66 Punkte zu. Im bisherigen Jahresverlauf hinkt er den anderen wichtigen Indizes indes weit hinterher. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Dienstag um 0,27 Prozent auf 4350,48 Punkte hoch, wogegen der vortags besonders starke technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 0,06 Prozent auf 14 775,84 Punkte gewann. Beide Indizes notieren damit aber weiter auf dem höchsten Niveau seit April 2022.

Die Inflation in den USA hat sich im Mai noch etwas deutlicher abgeschwächt als von Analysten erwartet. "Die Lage entspannt sich weiter, auch wenn es zu beachten gilt, dass die Inflationsraten vor allem wegen kräftiger Basiseffekte gesunken sind", erklärte Helaba-Experte Ralf Umlauf in seiner ersten Reaktion. "Insbesondere der monatliche Anstieg der Kernpreise von 0,4 Prozent kann die US-Notenbank angesichts der noch robusten Lage am Arbeitsmarkt aber nicht beruhigen."

Am Mittwoch und Donnerstag stehen in den USA und der Eurozone Leitzinsentscheidungen an. Von der US-Notenbank Fed wird eine Pause im Zinserhöhungszyklus erwartet. Doch obwohl es Hinweise gebe, dass die Kernteuerung im Verlauf des Jahres weiter nachgeben werde, "bleibt das Risiko bestehen, dass die US-Notenbank im Sommer nochmals an der Zinsschraube dreht", warnt Umlauf. Von der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten Experten hingegen schon am Donnerstag eine kleine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte.