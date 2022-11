Aktien New York: Kein klarer Trend nach Kursfeuerwerk am Donnerstag

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Börsen haben sich nach dem Kursfeuerwerk vom Vortag nur wenig bewegt. Hoffnungen auf eine weniger restriktive Geldpolitik stützten zum Wochenschluss weiterhin die Märkte, nachdem am Donnerstag überraschend moderate Inflationsdaten veröffentlicht worden waren. Positive Impulse lieferte am Freitag ferner die leichte Lockerung der Corona-Beschränkungen in China, die die Weltkonjunktur belasten.