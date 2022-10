 Aktien New York: Klar erholt dank positiver Daten und Firmennachrichten

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Börsen haben sich am Montag deutlich erholt: Dank positiv aufgenommener Konjunkturdaten und Unternehmensnachrichten stieg der Leitindex Dow Jones Industrial im frühen Handel um 2,18 Prozent auf 30 281,87 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 2,69 Prozent auf 3679,58 Punkte hoch und der mit Technologiewerten gespickte Nasdaq 100 rückte um 3,33 Prozent auf 11 047,58 Zähler vor.

NEW YORK Damit setzte der amerikanische Aktienmarkt seinen jüngsten Zickzack-Kurs fort, der ihm nach der Stabilisierung am Donnerstag vor dem Wochenende direkt einen herben Rückschlag eingebracht hatte. Vor allem Tech-Werte waren am Freitag wieder auf Talfahrt gegangen.