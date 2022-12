Aktien New York: Kräftige Verluste - Zinssorgen nach robusten Konjunkturdaten

NEW YORK (dpa-AFX) -Nach deutlichen Erholungsgewinnen an den US-Börsen zur Wochenmitte ist es am Donnerstag wieder abwärts gegangen. Marktexperten verwiesen vor allem auf überwiegend robuste Konjunkturdaten als Grund. Diese untermauerten, dass die Wirtschaft stark genug sei, um weiteren Straffungen durch die US-Notenbank Fed standzuhalten, hieß es. Zudem belasteten schwache Quartalszahlen und ein trüber Ausblick des Chipherstellers Micron .