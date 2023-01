Aktien New York: Kurse legen noch etwas zu

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Aktienmärkte haben am Montag die hohen Kursgewinne vom Freitag noch etwas ausgebaut. Gestützt werden die Börsen weiterhin von der Öffnung des chinesischen Marktes nach den Covid-Restriktionen und auch von der Erwartung langsamerer Zinserhöhungen in den USA.