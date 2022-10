Aktien New York: Kurse sinken etwas weiter

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Börsen haben nach dem kleinen Kursrücksetzer zur Wochenmitte am Donnerstag weiter nachgegeben. Nach starken Daten vom privaten Arbeitsmarkt und angesichts jüngst gestiegener Ölpreise rückten zuletzt die Ängste vor einer anziehenden Inflation und dementsprechend weiteren aggressiven Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed wieder mehr in den Vordergrund.