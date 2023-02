Aktien New York: Kurssprung von Meta verleiht Tech-Rally neuen Schwung

NEW YORK (dpa-AFX) -Ein überzeugender Geschäftsausblick von Meta hat am Donnerstag die Erholungrally der US-Techwerte weiter angetrieben. So schnellten die Meta-Aktien um rund ein Fünftel nach oben. Der technologiewertelastige Nasdaq 100 stieg kurz nach dem Handelsstart um 2,17 Prozent auf 12 631,53 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 hinkte dem hinterher, der Leitindex Dow Jones Industrial fiel sogar.