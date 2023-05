Aktien New York: Leichte Verluste nach deutlichen Gewinnen am Freitag

NEW YORK (dpa-AFX) -Nach der Rally im Anschluss an den US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag sind die US-Börsen verhalten in die neue Woche gestartet. Die wichtigsten Aktienindizes gaben am Montag leicht nach. Mit den Inflationsdaten am Mittwoch steht bereits das nächste Highlight bevor, nachdem in der Vorwoche auch die Leitzinserhöhung der Notenbank erfolgt war.