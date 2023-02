 Aktien New York: Leichte Verluste vor Rede von Fed-Chef Powell

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Börsen haben am Dienstag etwas weiter nachgegeben. Die Anleger warteten auf die um 18.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit anstehende Rede des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell und dessen mögliche Kommentare zur Zinspolitik der Fed, hieß es am Markt. Laut Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management, befinden sich die Investoren in einer schwierigen Lage, "in der sie zwar auf das Beste hoffen, sich aber gegen das Schlimmste absichern".

NEW YORK Der Dow Jones Industrial fiel um 0,34 Prozent auf 33 775,61 Punkte. Der Blick auf das Chartbild für den bekanntesten Wall-Street-Index zeigt dabei, dass sich kurz- und mittelfristig die Aussicht für den Dow eintrübt: Die 21- und die 50-Tage-Durchschnittslinien könnten merklich nach unten durchbrochen werden. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,26 Prozent auf 4100,20 Punkte nach. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es geringfügig auf 12 457,77 Punkte nach unten.