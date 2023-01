Aktien New York: Microsoft-Ausblick verdirbt US-Börsenanlegern die Stimmung

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Börsen haben am Mittwoch nachgegeben. Den Anlegern verdarb vor allem der Ausblick des Software-Konzerns Microsoft die Laune. Auch der Flugzeugbauer Boeing konnte nicht überzeugen. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial , der sich in den drei vergangenen Handelstagen von seinen jüngsten Verlusten erholt hatte, gab im frühen Handel um 0,85 Prozent auf 33 445,58 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,42 Prozent auf 3960,09 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 2,40 Prozent auf 11 562,65 Punkte ein.