Aktien New York: Moderate Gewinne - JPMorgan übernimmt First Republic

NEW YORK (dpa-AFX) -Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial hat zum Start in den Mai an seinen guten Lauf aus dem vergangenen Monat angeknüpft. Dabei erreichte er mit moderaten Gewinnen den höchsten Stand seit zweieinhalb Monaten. Die überwiegend mit Technologieaktien bestückten Nasdaq-Börsen fanden im Handelsverlauf am Montag ebenfalls in die Gewinnzone. Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten stützten. Zudem fand die Übernahme der First Republic Bank durch die Großbank JPMorgan ein positives Echo.