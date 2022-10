Aktien New York: Moderate Verluste nach zwei starken Handelstagen

NEW YORK (dpa-AFX) -Nach den deutlichen Kursgewinnen seit Wochenbeginn ist es an den US-Börsen am Mittwoch etwas bergab gegangen. Trotz der überwiegend erneut starken Unternehmenszahlen notierte der Leitindex Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde nach Handelsbeginn 0,12 Prozent im Minus bei 30 485,92 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,47 Prozent auf 3702,40 Punkte, und für den mit Technologietiteln gespickten Nasdaq 100 ging es um 0,22 Prozent auf 11 123,59 Zähler nach unten.