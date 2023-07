Aktien New York: Nachlassende Zinsängste sorgen für weitere Gewinne

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Aktienmärkte haben ihre jüngste Aufwärtsbewegung am Donnerstag fortgesetzt. Börsianer verwiesen auf nachlassende Sorgen über höhere Zinsen und eine mögliche Rezession in den USA.