Aktien New York: Nasdaq startet schwach in Woche der Notenbanken und Tech-Riesen

NEW YORK (dpa-AFX) -Die zuletzt freundlichen US-Aktienmärkte sind am Montag schwach in eine ereignisreiche Woche gestartet. Vor allem an der Nasdaq-Börse dominierte vor den ab Mittwoch erwarteten, wegweisenden Zinsentscheidungen in New York, Frankfurt und London sowie den Zahlen mehrerer US-Tech-Giganten Vorsicht: Der Auswahlindex Nasdaq 100 büßte 1,72 Prozent auf 11 957,35 Punkte ein. Doch auch an der von traditionelleren Branchen geprägten New York Stock Exchange (Nyse) hielten sich die Anleger zurück: Während der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,37 Prozent auf 33 852,03 Punkte sank, fiel der marktbreite S&P 500 um 0,94 Prozent auf 4032,12 Zähler zurück.