Aktien New York: Neue Negativ-Schlagzeilen für Apple belasten

NEW YORK (dpa-AFX) -Die wichtigsten US-Aktienindizes haben am Donnerstag zunächst mehrheitlich weitere Verluste verzeichnet. Sie litten unter erneut schlechten Nachrichten für Apple , die vor allem den Halbleitersektor in Mitleidenschaft zogen.