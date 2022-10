Aktien New York: Oktober-Erholung setzt sich fort - Dow über 30 000 Punkte

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag an ihren starken Oktober-Auftakt angeknüpft. Die Hoffnung, dass die Dringlichkeit aggressiverer Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed nachlässt, gilt als Treiber des starken Monatsstarts nach dem extrem schwachen September. Aktuelle US-Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Kurse. Der Auftragseingang der US-Industrie stagnierte im August erwartungsgemäß.