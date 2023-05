Aktien New York: Per Saldo kaum Bewegung - Zinssenkung trifft Erwartungen

NEW YORK (dpa-AFX) -Nach einer neuerlichen Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed haben die großen Börsenindizes am Mittwochabend kurzzeitig Tageshöchstkurse erreicht, die Gewinne anschließend aber größtenteils wieder abgegeben. Der Dow zeigte sich zuletzt mit 0,13 Prozent auf 33 727,00 Punkte leicht im Plus. Auf diesem Niveau hatte er sich auch kurz vor der Bekanntgabe der Zinsentscheidung befunden.