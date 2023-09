Aktien New York: Richtung fehlt nach langem Wochenende

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Börsen haben am Dienstag nach dem verlängerten Feiertags-Wochenende keine klare Richtung gezeigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 0,35 Prozent auf 34 716,74 Punkte, und für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,30 Prozent auf 4502,15 Punkte nach unten. Dagegen drehte der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 ins Plus und gewann zuletzt 0,14 Prozent auf 15 512,61 Zähler.